Вся надежда на жаркое лето. В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре коронавирус теряет активность
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала об особенностях поведения вируса COVID-2019.
«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов», — цитирует 8 мая заявление ведомства сайт «Стопкоронавирус.рф».
Роспотребнадзор считает, что солнечные лучи и низкий уровень влажности также внесут вклад в борьбу с COVID-2019. Полностью же коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.
Ранее к выводам об опасности жары для COVID-2019 пришли американские ученые. «Вирус лучше выживает в холодных или более сухих условиях и менее эффективен в более теплых и влажных условиях», — привел данные доклада президент США Дональд Трамп.