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08.05.2020 14:15
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Вся надежда на жаркое лето. В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре коронавирус теряет активность

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала об особенностях поведения вируса COVID-2019.

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов», — цитирует 8 мая заявление ведомства сайт «Стопкоронавирус.рф».

Роспотребнадзор считает, что солнечные лучи и низкий уровень влажности также внесут вклад в борьбу с COVID-2019. Полностью же коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.

Ранее к выводам об опасности жары для COVID-2019 пришли американские ученые. «Вирус лучше выживает в холодных или более сухих условиях и менее эффективен в более теплых и влажных условиях», — привел данные доклада президент США Дональд Трамп.

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Комментарии (10)

saboteur
Ах, так вот почему в экваториальной Бразилии так много заражённых, не говоря уж об Африке...
lenten
Так сухость нужна или влажность? Определитесь.
260802031
А какая разница, если вирус передается почти исключительно в помещениях, а всех убеждают торчать дома?
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