«Очень хорошие новости». Учёные нашли антитела практически у всех переболевших коронавирусом

Американские учёные полагают, что у большинства выздоровевших после коронавируса вне зависимости от тяжести болезни вырабатываются антитела, которые могут стать защитой от инфекции.

Как сообщает The New York Times 7 мая, группа медиков во главе с вирусологом Флорианом Краммером из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai дважды проверили 624 выздоровевших. Первый тест показал наличие антител у 511 человек, повторный, примерно через неделю, выявил ещё 61 пациента.

Исследователи сделали вывод, что наличие антител зависит от сроков тестирования после выздоровления, а не от тяжести течения болезни. Отмечается, что большинство испытуемых переболели лёгкой формой COVID-19.