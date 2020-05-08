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08.05.2020 08:30
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«Очень хорошие новости». Учёные нашли антитела практически у всех переболевших коронавирусом

Американские учёные полагают, что у большинства выздоровевших после коронавируса вне зависимости от тяжести болезни вырабатываются антитела, которые могут стать защитой от инфекции.

Как сообщает The New York Times 7 мая, группа медиков во главе с вирусологом Флорианом Краммером из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai дважды проверили 624 выздоровевших. Первый тест показал наличие антител у 511 человек, повторный, примерно через неделю, выявил ещё 61 пациента.

Исследователи сделали вывод, что наличие антител зависит от сроков тестирования после выздоровления, а не от тяжести течения болезни. Отмечается, что большинство испытуемых переболели лёгкой формой COVID-19.

«Это очень хорошие новости», - говорят учёные. Антитела не являются гарантией иммунитета, однако их присутствие в крови обычно даёт некоторую защиту. В планах исследователей выяснить, как долго и насколько эффективно она может противостоять вирусу.

На антителах строится лечение переливанием плазмы от выздоровевшего заболевшему. В Москве донорами стали более 130 человек, врачи отмечают улучшения у пациентов. В Петербурге первый забор провели накануне. Врач с почти 30-летним стажем рассказал, есть ли у плазмы шансы стать панацеей.

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Комментарии (2)

SHunya
Не нужно переоценивать этот метод, ведь известно, что в мирной жизни плазма должна проходить период «КАРАНТИНА», а сейчас на это нет времени, поэтому этот метод условно говоря шанс на спасение при отсутствии других способов помощи. Задумайтесь, почему во всех анкетах в больницах есть графа о переливании крови?. потому что это не самый безобидный и безвредный способ помочь больному и примеряется он в крайне тяжёлых состояниях и по строгим показаниям. Это не арбидольчик. Сидите, пожалуйста, дома, уважаемые и не очень, и помогите этим разгрузить и без того не самую сильную нашу отрасль....
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