У личного помощника Трампа обнаружили коронавирус. Президент США велел проверять сотрудников ежедневно

У одного из помощников Дональда Трампа в Белом доме подтвердился коронавирус. Как сообщает 7 мая NBC News, заболевший сотрудник, среди прочего, сервировал стол для президента и находился рядом с ним в течение дня. Впрочем, сам глава США это оспорил, заявив, что практически никогда не пересекался с работником и не вступал в личный контакт с ним.

Тем не менее, тесты на заболевание после этого пришлось срочно сдавать и Трампу, и вице-президенту Майку Пенсу. СОVID-19 у них не обнаружили.

В четверг Дональд Трамп заявил, что не доволен мерами по обеспечению его безопасности и решил, что тестирование на коронавирус в его окружении должно стать ежедневной процедурой. До этого специалисты проводили анализы раз в неделю.

