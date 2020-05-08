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08.05.2020 00:33
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У личного помощника Трампа обнаружили коронавирус. Президент США велел проверять сотрудников ежедневно

У одного из помощников Дональда Трампа в Белом доме подтвердился коронавирус. Как сообщает 7 мая NBC News, заболевший сотрудник, среди прочего, сервировал стол для президента и находился рядом с ним в течение дня. Впрочем, сам глава США это оспорил, заявив, что практически никогда не пересекался с работником и не вступал в личный контакт с ним.

Тем не менее, тесты на заболевание после этого пришлось срочно сдавать и Трампу, и вице-президенту Майку Пенсу. СОVID-19 у них не обнаружили.

В четверг Дональд Трамп заявил, что не доволен мерами по обеспечению его безопасности и решил, что тестирование на коронавирус в его окружении должно стать ежедневной процедурой. До этого специалисты проводили анализы раз в неделю.

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Комментарии (2)

miaow
Ах, Трамп, Трамп. А как пел, что коронавирус не страшнее гриппа и что к пасхе все пройдет само! Что ж ты поддался проклятым агитаторам, или не хватило тебе животворного хоккея и водки? Не то, ох, не то Россия прислала гуманитарными бортами!
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