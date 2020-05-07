Суд отменил самоизоляцию. На работу обязаны ходить все сотрудники без коронавируса

Об отмене самоизоляции аппараты российских судов уведомил Судебный департамент при Верховном суде, разослав 7 мая «предложение осуществлять с 12 мая деятельность судов в полном объеме и в составе работников, определенном штатным расписанием». Исключение сделано только для тех, у кого есть подтвержденный COVID-19 или контакт с зараженными.

Ограничения по режиму работы судебной системы России будут сняты с 12 мая. Предписание соблюдать самоизоляцию останется актуальным для больных коронавирусом и контактных.

В судах по-прежнему должны соблюдаться правила социального дистанцирования и использоваться средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Письмо Судебный департамент адресовал судам всех уровней и юрисдикций. Снятие ограничений касается мировых судей тоже.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили получение письма Судебного департамента при ВС.

«Завтрашний день посвятим поиску рулетки и измерительным навыкам, чтобы не подпускать посетителей ближе полутора метров друг к другу», — уточнила глава ОПС Дарья Лебедева.

Свое решение департамент объяснил тем, что указ президента № 294 от 28 апреля «О продлении действия мер по обеспечению санэпидблагополучия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» действует по 11 мая. В понедельник он утратит актуальность.

В режиме ограничений суды предельно минимизировали численность сотрудников, приостанавливали личный прием граждан, принимали документы по почте и в электронном виде, рассматривали только безотлагательные дела (в основном о мерах пресечения) и вели процесс без личного участия сторон или по видеосвязи.