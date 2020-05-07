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В Петербурге введут обязательный масочный режим

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07.05.2020 18:44
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Смольный: Мы совершенно не готовы говорить об ослаблении режима самоизоляции

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что городу еще рано говорить о завершении противоэпидемиологических мероприятий и смягчении режима самоизоляции.

«На сегодняшний день мы совершенно не готовы говорить о режиме ослабления, начале переходного периода. Мы видим, что эпидемиологическая ситуация этого не позволяет. У нас происходит рост. И вообще разговор о начале послабления будет возможен после того, как мы преодолеем пик и пройдет после этого две недели», — заявил он 7 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, в администрации уже понимают, что начали жить в новой реальности. И в ней должны работать предприятия, стройки, детские сады и школы. Но эти предприятия должны соблюдать очень жесткие стандарты и должны зарегистрироваться, что они готовы выйти на работу и соблюдать стандарты.

После прохождения пика появится возможность работать у сферы обслуживания, будут сняты ограничения с торговли (но не торговых центров, до них дело дойдет не скоро). Опять же при контроле за посетителями, торговым залом и при наличии отдельного входа. Появится возможность заниматься спортом.

«По мере эпидемиологической ситуации мы перейдем к следующему режиму — больше магазинов, больше заведений общественного питания, менее жесткие стандарты. Обеденный зал не 50 метров, а больше. На все случаи мы разрабатываем стандарты, они будут опубликованы, чтобы бизнес мог перестроить экономические модели и успел подготовиться», — сказал Елин.

Как писала «Фонтанка», Смольный завершает разработку «режима выхода из коронавирусных ограничений». Источник, близкий к оперативному штабу по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в Петербурге, заявил, что быстрого снятия мер ждать не стоит — с 12 мая «режим изоляции» будет, с большой долей вероятности, продлен.

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Комментарии (29)

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"...– Тише. Читай шепотом.
– «Карантина нет, – прочла Алиса. – Вас обманули. Планета завоевана космическими пиратами. Не верьте им. Сообщите в Галактический центр. Записку уничтожьте»..."(Кир Булычев).
🍌💋 Скучаешь на самоизоляции? Выбирай себе девушку на cвой вкус. Реализуй свои самые смелые фантазии.. ➜ https://is.gd/ttxxx
Ruticon
и это правильно, и ещё ужесточить надо. А то гуляющие стада по улицам не дадут избавится от заразы.
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