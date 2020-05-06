ТАСС: Правительство готовит план реагирования на случай ухудшения ситуации с коронавирусом
Кабинет министров РФ разрабатывает меры реагирования, которые будут применяться в случае негативного развития ситуации с распространением коронавируса в России. Также власти намерены оценить вероятность второй волны эпидемии. Об этом 6 мая сообщает ТАСС со ссылкой на поручение и.о. премьер-министра РФ Андрея Белоусова, которое пришло в ряд министерств и ведомств.
Как уточняет собеседник издания, подтвердивший подлинность документа, план восстановления экономики РФ предполагает меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев. В проекте содержатся действия федеральных и региональных властей до конца года.
Кроме того, к 11 мая будут подготовлены поправки в государственный бюджет на 2020-2022 годы, которые учитывают расходы на поддержку экономики, которые обозначены в трёх пакетах.