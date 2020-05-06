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06.05.2020 20:01
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ТАСС: Правительство готовит план реагирования на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

Кабинет министров РФ разрабатывает меры реагирования, которые будут применяться в случае негативного развития ситуации с распространением коронавируса в России. Также власти намерены оценить вероятность второй волны эпидемии. Об этом 6 мая сообщает ТАСС со ссылкой на поручение и.о. премьер-министра РФ Андрея Белоусова, которое пришло в ряд министерств и ведомств.

Как уточняет собеседник издания, подтвердивший подлинность документа, план восстановления экономики РФ предполагает меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев. В проекте содержатся действия федеральных и региональных властей до конца года.

Кроме того, к 11 мая будут подготовлены поправки в государственный бюджет на 2020-2022 годы, которые учитывают расходы на поддержку экономики, которые обозначены в трёх пакетах.

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Комментарии (9)

kuk-vasyusha
Газовые камеры предполагаются?
Modest_5e4ce41f7533b
Сдается мне, что под "ухудшением ситуации с коронавирусом" они подразумевают нечто другое.
Чёрт Опасный
Простите, камарады, кто последний на чипирование?
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