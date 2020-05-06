Плющенко переманил к себе Трусову. Тутберидзе не уделяла фигуристке должного внимания

В российском фигурном катании, судя по всему, произошел главный переход года. Как сообщает в среду, 6 мая, Sport24, бронзовая призерка Европы Александра Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Отмечается, что это связано с тем, что Трусова переживает из-за недостатка внимания со стороны Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза, любимицей которого называют Анну Щербакову. Два года назад аналогичная ситуация стала причиной ухода от Тутберидзе Евгении Медведевой.

«Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два», — сказал Плющенко.