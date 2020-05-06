Плющенко переманил к себе Трусову. Тутберидзе не уделяла фигуристке должного внимания
В российском фигурном катании, судя по всему, произошел главный переход года. Как сообщает в среду, 6 мая, Sport24, бронзовая призерка Европы Александра Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Отмечается, что это связано с тем, что Трусова переживает из-за недостатка внимания со стороны Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза, любимицей которого называют Анну Щербакову. Два года назад аналогичная ситуация стала причиной ухода от Тутберидзе Евгении Медведевой.
«Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два», — сказал Плющенко.
Напомним, что в группе Тутберидзе занимались сразу три фигуристки, которых после Олимпиады-2018 считали самыми талантливыми в мире, — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Долгое время из них самой перспективной считалась Трусова, благодаря умению прыгать четверные прыжки. Однако после перехода на взрослый уровень Косторная и Щербакова обошли ее. В финале Гран-при и на чемпионате Европы Трусова стала лишь третьей. В свою очередь, Щербакова выиграла оба соревнования.