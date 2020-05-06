Прогноз по завершению вспышки COVID-19 в России сдвинули вперёд. Теперь это самый конец августа

Как сообщает 6 мая РИА «Новости» со ссылкой на материалы Сингапурского университета технологий и дизайна, специалисты которого строят прогнозы на основе данных по 131 государству с использованием математической SIR-модели распространения инфекции, прогнозируемые сроки сдвинули на семь дней – на 24 августа. До этого считалось, что вспышка заболевания в России может закончиться 17 августа, ранее – 12 августа, а до этого – 8 августа.

Дело в том, что в последние три дня в России ежесуточно выявляют более 10 тысяч заразившихся. Прогноз меняется в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. Страны, преждевременно снимающие ограничительные меры, рискуют столкнуться с новым всплеском заболеваемости, предупреждают учёные. При этом они подчёркивают, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью, тем более опасен "чрезмерный оптимизм".

COVID-19 выявлен почти во всех странах мира. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило 3,5 миллиона, около 245 тысяч человек скончались. В России заболели порядка 155 тысяч человек, умерли около 1,5 тысячи.