FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +16
72.73р79.12р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
04.05.2020 23:29
8
Печать

Сирийские СМИ сообщают об авиаударе по Алеппо

Сирийские системы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над провинцией Алеппо, передает государственное агентство САНА.

Репортеры уточняют, что удар наносится со стороны Израиля по исследовательскому центру в Алеппо. Подробности не приводятся.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

🍓Скучаешь на самоизоляции? Тысячи анкет с фото. Только женщины, готовые к общению! ➜ https://cuz.su/ngsex
OldObyvatel
Израильская военщина совершила очередной акт вандализма, нанеся удар по исследовательскому центру, разрабатывающего вакцину от covid19, что грозит непредсказуемыми последствиями для мирного населения.
Nationalverrater_2
В условиях "само" изоляции и потери работы - все 86% граждане трепетно и неотрывно следят - как там, в Гондурасе ? Прям - таки теряемся в догадка КТО ЖЕ ето "наносит авиаудар" - то бишь шмаляет со своих военных самолётов по этим нашим таперича родным саксаулам - СО СТОРОНЫ Израиля ? Не может такого быть, чтобы подтвердились глупые подозрени. не верю , чтобы наш лучший друг - и менору - в спину ! Скока можно , уже , слюшай ? Гневно ответим на вылазки .......(желаемое - вписать) агрессивной военщины. Переживаю чото за Алепппо - аж кушать не могу....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний