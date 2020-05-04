В больнице №1 Петербурга закрывали на приём отделение для новорождённых. На COVID-19 проверяют медиков

О заносе коронавируса в отделение больницы на Авангардной улице «Фонтанке» 4 мая сообщила читательница, знакомая с работниками медучреждения. С её слов, несколько сотрудниц ушли на больничный с температурой и в воскресенье получили положительный результат анализов. В комитете здравоохранения подтвердили, что медицинский персонал тестируют на COVID-19.

Как заявлено на сайте медучреждения, отделение патологии новорождённых имеет 60 коек, из которых 38 предназначены для лечения недоношенных детей, 15 коек хирургического профиля. Оно рассчитано на детей с максимально низкой массой тела и новорожденных с различными патологиями. В больнице уточнили, что в структуре не одно, а три таких отделения.

«Отделение патологии новорожденных №2 закрыто на карантин. Поступление пациентов на него приостановлено. Работает в штатном режиме. Паники ни у кого нет», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, добавив, что после смен сотрудники домой не уходят, а остаются на работе.

По официальным данным, в Петербурге подтверждено 5 346 случаев коронавируса, выздоровели 1 197 человек, ещё 37 скончались.