Греческие профсоюзы вышли на первомайские демонстрации, несмотря на просьбы правительства отложить их до лучших времен. Пандемия не может разобщить рабочих, ну разве что на пару метров.
О социально дистанцированном митинге в Афинах 1 мая сообщает профсоюз P.А.М.Е.
«Демонстрации со всеми необходимыми мерами защиты не представляют опасности», - комментируют организаторы решение проигнорировать рекомендации властей.
На снятой с дрона площади перед греческим парламентом видны аккуратно расставленные участники. Они соблюдали дистанцию полтора-два метра, все носили маски. По оценкам местной полиции, на площадь вышли полторы тысячи человек.
P.А.М.Е. (Panergatiko Agonistiko Metopo, или Фронт трудовой борьбы) координирует профсоюзную борьбу в Греции. Основан коммунистами двадцать лет назад. Входит во Всемирную федерацию профсоюзов.