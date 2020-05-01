FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.73р79.12р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.05.2020 14:23
0
Печать

Профсоюз в Греции показал, как надо отмечать Первомай при эпидемии

Греческие профсоюзы вышли на первомайские демонстрации, несмотря на просьбы правительства отложить их до лучших времен. Пандемия не может разобщить рабочих, ну разве что на пару метров.

О социально дистанцированном митинге в Афинах 1 мая сообщает профсоюз P.А.М.Е.

«Демонстрации со всеми необходимыми мерами защиты не представляют опасности», - комментируют организаторы решение проигнорировать рекомендации властей.

Фото: pamehellas.gr
Фото: pamehellas.gr
Фото: pamehellas.gr

На снятой с дрона площади перед греческим парламентом видны аккуратно расставленные участники. Они соблюдали дистанцию полтора-два метра, все носили маски. По оценкам местной полиции, на площадь вышли полторы тысячи человек.

P.А.М.Е. (Panergatiko Agonistiko Metopo, или Фронт трудовой борьбы) координирует профсоюзную борьбу в Греции. Основан коммунистами двадцать лет назад. Входит во Всемирную федерацию профсоюзов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний