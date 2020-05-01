Греческие профсоюзы вышли на первомайские демонстрации, несмотря на просьбы правительства отложить их до лучших времен. Пандемия не может разобщить рабочих, ну разве что на пару метров.



О социально дистанцированном митинге в Афинах 1 мая сообщает профсоюз P.А.М.Е.



«Демонстрации со всеми необходимыми мерами защиты не представляют опасности», - комментируют организаторы решение проигнорировать рекомендации властей.