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01.05.2020 00:12
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Возобновление чемпионата РПЛ обсудят 15 мая

Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза запланировано на 15 мая.

На нем будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже, сообщил «СЭ» директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Ранее РФС и РПЛ обсудили с клубами сценарии возобновления чемпионата России по футболу. До 25 мая все национальные ассоциации должны уведомить УЕФА, смогут или нет доиграть сезон. У РПЛ есть две ориентировочные даты рестарта — 21 или 28 июня, при этом 8 туров должны быть проведены до конца июля. Альтернатива — досрочное подведение итогов турнира, который был прерван 17 марта после 22 туров из-за пандемии коронавируса. Лидерство сохраняет "Зенит".

Для ФНЛ и ПФЛ при этом была дана рекомендация досрочно завершить сезон вне зависимости от решения РПЛ. Клубы ФНЛ сегодня большинством голосов поддержали эту идею.

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