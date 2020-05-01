Возобновление чемпионата РПЛ обсудят 15 мая

Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза запланировано на 15 мая.



На нем будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже, сообщил «СЭ» директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.



Ранее РФС и РПЛ обсудили с клубами сценарии возобновления чемпионата России по футболу. До 25 мая все национальные ассоциации должны уведомить УЕФА, смогут или нет доиграть сезон. У РПЛ есть две ориентировочные даты рестарта — 21 или 28 июня, при этом 8 туров должны быть проведены до конца июля. Альтернатива — досрочное подведение итогов турнира, который был прерван 17 марта после 22 туров из-за пандемии коронавируса. Лидерство сохраняет "Зенит".

