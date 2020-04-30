Дело топ-менеджера IKEA, взятого с пачками денег в грузинском ресторане, ушло в суд

Обвинение полагает, что Голубев, будучи с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года руководителем регионального проекта в отделе по управлению программой пожарной безопасности ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», пошёл на хитрость. Зная о коммерческом споре между его компанией и ООО «ЭТУ», выполнявшим строительные работы для ООО «ИКЕА МОС», он предложил представителю первой организации за 22 миллиона рублей подписать документы по выполнению дополнительных работ на сумму, превышающую 369 млн рублей.

Уголовное дело топ-менеджера IKEA Сергея Голубева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, ушло в Дзержинский районный суд. О регистрации 30 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

28 августа 2019 года Голубев в ресторане «Натахтари» получил 2 млн рублей и муляж оставшейся суммы. Взамен отдал обещанные бумаги, которые помогли бы взыскать 369 млн рублей с ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б». После передачи писем Голубев был задержан.



«Фонтанка» подробно писала о задержании топ-менеджера и о споре структурной корпорации IKEA с подрядчиком.

