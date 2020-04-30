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30.04.2020 10:33
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Водоканал освобождает Приморское шоссе. Водопровод там прокладывают уже 2 с половиной года

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 30 апреля завершило все работы вдоль Приморского шоссе, которые требуют ограничения движения. Ранее предполагалось снять их только в конце года.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, шоссе «освободят» в полдень. Оставшиеся работы по строительству магистральных водоводов не повлияют на движение транспорта. «Ввод этих водопроводов в эксплуатацию обеспечит питьевой водой население Курортного района, населенных пунктов Белоостров, Солнечное, Репино, и Дюны, а также позволит доставлять сырую воду для дальнейшей очистки на станции водоснабжения в п. Дюны», - сообщает Водоканал. В целом в ходе работ необходимо проложить более 38,24 км трубопровода в Курортном районе, из них 19,6 км проходят как раз вдоль Приморского шоссе.

Несмотря на то, что по большей части использовался бестраншейный метод с горизонтально направленным бурением, для строительства участка вдоль Приморского шоссе поэтапно необходимо было ограничивать движение. На это время был пущен бесплатный автобусный маршрут между Репино и Белоостровом, внесены изменения в трассы автобусных маршрутов, а также действовал бесплатный заказной кольцевой маршрут Репино – Солнечное – Белоостров, Зеленогорское шоссе.

С момента начала работ в конце 2017 года по сегодняшний момент уже проложено 32,09 км сетей, остается построить 6,15 км водовода. Это будет сделано до конца 2020 года уже без ограничений на движение транспорта.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

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