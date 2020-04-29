Финляндия вновь откроет школы 14 мая

Школы в Финляндии вновь откроются 14 мая, оснований для дальнейшего ограничения обучения традиционным образом нет. Об этом 29 апреля заявила на пресс-конференции министр образования Ли Андерссон.
Как сообщила премьер-министр Санна Марин, при этом должны соблюдаться требования органов здравоохранения: обучение может быть организовано посменно, а в школах могут использоваться иные просторные помещения, кроме классных кабинетов, чтобы не допускать большой концентрации учеников. Школьное питание осуществляется внутри класса, массовые мероприятия запрещены.
Ранее в Ведомстве здравоохранения и соцразвития THL рассказали, что в больницах нет ни одного ребёнка с COVID-19, а дети до 16 лет составляют около 200 случаев заражения из 4906.
Напомним, Финляндия ввела режим ЧС 19 марта, а 13 апреля продлила его до 13 мая. Граница также закрыта до этой даты.