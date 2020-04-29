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29.04.2020 20:28
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Финляндия вновь откроет школы 14 мая

Школы в Финляндии вновь откроются 14 мая, оснований для дальнейшего ограничения обучения традиционным образом нет. Об этом 29 апреля заявила на пресс-конференции министр образования Ли Андерссон.

Как сообщила премьер-министр Санна Марин, при этом должны соблюдаться требования органов здравоохранения: обучение может быть организовано посменно, а в школах могут использоваться иные просторные помещения, кроме классных кабинетов, чтобы не допускать большой концентрации учеников. Школьное питание осуществляется внутри класса, массовые мероприятия запрещены.

Фото: Фото: Алина Циопа

Ранее в Ведомстве здравоохранения и соцразвития THL рассказали, что в больницах нет ни одного ребёнка с COVID-19, а дети до 16 лет составляют около 200 случаев заражения из 4906.

Напомним, Финляндия ввела режим ЧС 19 марта, а 13 апреля продлила его до 13 мая. Граница также закрыта до этой даты.

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Комментарии (4)

Ростислав Павчинский
Однако молодцы финны. У них с 15 апреля примерно постоянное количество больных (с вирусом, не выписанных, не умерших). И через месяц после выхода на постоянное количество больных они планируют открыть школы. Нам для начала надо бы выйти на это самое постоянное количество, а мы пока выходим только на постоянный (не ускоряющийся) прирост инфицированных %(
КириллП
Ну, если считать, что мы не хуже финнов, то с 30 мая должны ограничения если не снять, то сильно сократить.
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