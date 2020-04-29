Финляндия вновь откроет школы 14 мая

Школы в Финляндии вновь откроются 14 мая, оснований для дальнейшего ограничения обучения традиционным образом нет. Об этом 29 апреля заявила на пресс-конференции министр образования Ли Андерссон.

Как сообщила премьер-министр Санна Марин, при этом должны соблюдаться требования органов здравоохранения: обучение может быть организовано посменно, а в школах могут использоваться иные просторные помещения, кроме классных кабинетов, чтобы не допускать большой концентрации учеников. Школьное питание осуществляется внутри класса, массовые мероприятия запрещены.