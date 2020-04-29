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29.04.2020 17:03
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Количество жертв коронавируса в Финляндии превысило 200

В Финляндии за последние сутки скончались ещё семь пациентов с коронавирусной инфекцией, выявлено 166 новых случаев заражения. Об этом 29 апреля сообщает Ведомство здравоохранения и соцразвития THL.

По данным THL, с начала пандемии диагностировано в общей сложности 4 906 положительных результатов на COVID-19. Число летальных исходов выросло до 206, из них 22% произошли в отделениях интенсивной терапии, 1% — дома.

В больницах на данный момент находятся 208 заболевших, 51 пациент — в реанимации.

Фото: Фото: pixabay.com

Количество выздоровевших, по предварительным данным, превышает 2 800. Заболеваемость в стране — 89 на 100 тысяч населения. Ни одному ребенку не понадобилась госпитализация из-за коронавируса. Всего среди детей до 16 лет около 200 инфицированных.

Напомним, что ранее город Хельсинки также призвал горожан отказаться от гуляний в честь праздничных гуляний 30 апреля — 1 мая.

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