Академик РАН предложил направить из Североморска в Петербург госпитальное судно «Свирь»
Нейрохирург, генерал-майор медицинской службы, академик РАН Юрий Щербук 29 апреля в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН по COVID-19 предложил обратиться к верховному главнокомандующему с просьбой направить в крупные портовые города России плавучие госпитали с необходимым медицинским оснащением, чтобы снизить нагрузку стационаров в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В частности, Щербук предложил перевести из Североморска в Санкт-Петербург госпитальное судно «Свирь» и прикомандировать его к «Ленэкспо», где развёрнут госпиталь для инфицированных COVID-19 с лёгкой формой заболевания. Оно обеспечено приемно-сортировочным, хирургическим, терапевтическим отделениями, поликлиникой и профилакторием.
Также генерал-майор уточнил, что экипажи судов пройдут спецподготовку по оказанию помощи в условиях эпидемиологической опасности.
В своём докладе «Предложения по усилению системы противодействия распространению пандемии новой коронавирусной инфекции СОVID-19 в РФ» Щербук подчеркнул, что в результате трехмесячной клинической практики доказано, что логистика маршрутизации больных COVID-19 очень уязвима и перепрофилирование неинфекционных клиник приводит к их резкому выходу из строя из-за карантина, росту смертности «тяжёлых» больных с общесоматической патологией, дефициту реаниматологов и инфекционистов и т. д.
Обоснованным генерал-майор считает привлечение силовых структур и военно-медицинских служб и формирование планов конкретных действий. Так, рядом с перепрофилируемыми под «ковидных» пациентов больницами он предлагает поставить надувные модули для санобработки и сортировки больных.
А на базах и в санаториях тоже должны быть мобильные установки с газообразным кислородом и возможность скорого перевода в стационар, отметил Щербук.