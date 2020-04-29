Нейрохирург, генерал-майор медицинской службы, академик РАН Юрий Щербук 29 апреля в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН по COVID-19 предложил обратиться к верховному главнокомандующему с просьбой направить в крупные портовые города России плавучие госпитали с необходимым медицинским оснащением, чтобы снизить нагрузку стационаров в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В частности, Щербук предложил перевести из Североморска в Санкт-Петербург госпитальное судно «Свирь» и прикомандировать его к «Ленэкспо», где развёрнут госпиталь для инфицированных COVID-19 с лёгкой формой заболевания. Оно обеспечено приемно-сортировочным, хирургическим, терапевтическим отделениями, поликлиникой и профилакторием.