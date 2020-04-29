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29.04.2020 15:59
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Академик РАН предложил направить из Североморска в Петербург госпитальное судно «Свирь»

Нейрохирург, генерал-майор медицинской службы, академик РАН Юрий Щербук 29 апреля в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН по COVID-19 предложил обратиться к верховному главнокомандующему с просьбой направить в крупные портовые города России плавучие госпитали с необходимым медицинским оснащением, чтобы снизить нагрузку стационаров в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В частности, Щербук предложил перевести из Североморска в Санкт-Петербург госпитальное судно «Свирь» и прикомандировать его к «Ленэкспо», где развёрнут госпиталь для инфицированных COVID-19 с лёгкой формой заболевания. Оно обеспечено приемно-сортировочным, хирургическим, терапевтическим отделениями, поликлиникой и профилакторием.

Фото: скриншот трансляции МИА «Россия сегодня»

Также генерал-майор уточнил, что экипажи судов пройдут спецподготовку по оказанию помощи в условиях эпидемиологической опасности.

В своём докладе «Предложения по усилению системы противодействия распространению пандемии новой коронавирусной инфекции СОVID-19 в РФ» Щербук подчеркнул, что в результате трехмесячной клинической практики доказано, что логистика маршрутизации больных COVID-19 очень уязвима и перепрофилирование неинфекционных клиник приводит к их резкому выходу из строя из-за карантина, росту смертности «тяжёлых» больных с общесоматической патологией, дефициту реаниматологов и инфекционистов и т. д.

Обоснованным генерал-майор считает привлечение силовых структур и военно-медицинских служб и формирование планов конкретных действий. Так, рядом с перепрофилируемыми под «ковидных» пациентов больницами он предлагает поставить надувные модули для санобработки и сортировки больных.

Фото: скриншот трансляции МИА «Россия сегодня»

А на базах и в санаториях тоже должны быть мобильные установки с газообразным кислородом и возможность скорого перевода в стационар, отметил Щербук.

Фото: скриншот трансляции МИА «Россия сегодня»

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Комментарии (8)

srg000
Полностью с ним согласен. Будет тогда повод и модернизировать эти суда. Да, коек мало на Свири - всего 100, но есть нормальные операционные и оборудование. Лишним точно не будет. Судно не старое, на ходу - 1989 года постройки - https://prostislav1.livejournal.com/116884.html
Beaver
передайте генерал-майору, что Свирь 15 лет как к стенке привязана. И нет никакой гарантии, что отвязав её, она не пойдёт ко дну прямо там, у стенки... а единственное ходовое судно Иртыш - во Владивостоке... если оно дойдёт до Питера через 2 месяца, то обратно, очевидно уже не вернётся...

вот клоун! и да, коек там всего 100 штук! это что-то решит?
igoruha
Зачем? Ещё один рассадник? И так хватает. Да и можно ли больных на Ивл на судне держать? А лёгкие и в ленэкспо подлежат, и дома
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