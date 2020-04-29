Петербуржцам разрешили добраться до областных дач на майские. Праздники им продлит самоизоляция

В Смольном рассказали, что ждёт петербуржцев, решивших добраться до областных дач на майские праздники. В некоторых регионах им придётся задержаться на своём участке на две недели без права выхода.



Как сообщают на сайте правительства 29 апреля, договорённость о беспрепятственном проезде дачников действует между Петербургом и Ленобластью. Для того чтобы добраться до своих участков, потребуется захватить договор аренды или документы о собственности.



Проезд в Тверскую область не затруднён никакими ограничениями. Без особых сложностей можно добраться и до Карелии. Однако там гостям из Ленобласти придётся заполнить анкету, рассказать о подозрительных контактах, самочувствии и оставить паспортные данные. Кроме того, машины пропускают только через пять КПП:

