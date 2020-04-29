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29.04.2020 13:51
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Петербуржцам разрешили добраться до областных дач на майские. Праздники им продлит самоизоляция

В Смольном рассказали, что ждёт петербуржцев, решивших добраться до областных дач на майские праздники. В некоторых регионах им придётся задержаться на своём участке на две недели без права выхода.

Как сообщают на сайте правительства 29 апреля, договорённость о беспрепятственном проезде дачников действует между Петербургом и Ленобластью. Для того чтобы добраться до своих участков, потребуется захватить договор аренды или документы о собственности.

Проезд в Тверскую область не затруднён никакими ограничениями. Без особых сложностей можно добраться и до Карелии. Однако там гостям из Ленобласти придётся заполнить анкету, рассказать о подозрительных контактах, самочувствии и оставить паспортные данные. Кроме того, машины пропускают только через пять КПП:

  • — на 155 км автодороги А-121 «Сортавала»;
  • — на 270 км автодороги Р-21 «Кола»;
  • — на 45 км автодороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Брин-Наволок;
  • — на 394 км автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола»;
  • — на 354 км автодороги Долматово — Няндома — Каргополь.

К обязательной самоизоляции стоит готовиться желающим навестить дачу в Псковской и Новгородской областях. Также 14 дней не покидать участок предстоит приехавшим в Вологодскую область. Кроме необходимости отрешиться от мира, гостям региона необходимо не менее чем за сутки оформить цифровой пропуск.

Владимир Путин назвал майские праздники решающим периодом в борьбе с коронавирусом и призвал «не допустить срыва» и воздержаться от лишних прогулок и посиделок с соседями. Глава Минздрава к поездкам дачников отнёсся неодобрительно.

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Комментарии (1)

sakorol
Льготы в электрички верните тогда поедем на дачу иначе в городе будем гулять
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