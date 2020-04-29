Петербуржцам разрешили добраться до областных дач на майские. Праздники им продлит самоизоляция
В Смольном рассказали, что ждёт петербуржцев, решивших добраться до областных дач на майские праздники. В некоторых регионах им придётся задержаться на своём участке на две недели без права выхода.
Как сообщают на сайте правительства 29 апреля, договорённость о беспрепятственном проезде дачников действует между Петербургом и Ленобластью. Для того чтобы добраться до своих участков, потребуется захватить договор аренды или документы о собственности.
Проезд в Тверскую область не затруднён никакими ограничениями. Без особых сложностей можно добраться и до Карелии. Однако там гостям из Ленобласти придётся заполнить анкету, рассказать о подозрительных контактах, самочувствии и оставить паспортные данные. Кроме того, машины пропускают только через пять КПП:
- — на 155 км автодороги А-121 «Сортавала»;
- — на 270 км автодороги Р-21 «Кола»;
- — на 45 км автодороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Брин-Наволок;
- — на 394 км автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола»;
- — на 354 км автодороги Долматово — Няндома — Каргополь.
К обязательной самоизоляции стоит готовиться желающим навестить дачу в Псковской и Новгородской областях. Также 14 дней не покидать участок предстоит приехавшим в Вологодскую область. Кроме необходимости отрешиться от мира, гостям региона необходимо не менее чем за сутки оформить цифровой пропуск.
Владимир Путин назвал майские праздники решающим периодом в борьбе с коронавирусом и призвал «не допустить срыва» и воздержаться от лишних прогулок и посиделок с соседями. Глава Минздрава к поездкам дачников отнёсся неодобрительно.