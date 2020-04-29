«Особую тревогу вызвали торговые наценки, которые установили аутсорсинговые компании, приобретавшие продуктовые наборы для школ. Они были довольно высоки. В результате наборы получились неполными», — цитирует сенатора Зубарева в среду, 29 апреля, сайт Совета Федерации.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, сенатор от парламента Карелии Игорь Зубарев признал завышение цен на продуктовые наборы для школьников региона.

Парламентарий ответил на критику разницы между продуктовыми наборами для школьников разных районов Карелии. «Поскольку стоимость набора в разных районах республики разная, то и сухпайки для школьников были разные», — пояснил сенатор и предложил во избежание проблем с формированием сухпайков в мае организовать «централизованные закупки наборов у местных товаропроизводителей».

В любом случае сенатор Игорь Зубарев уверен, что нынешний опыт по формированию сухпайков для школьников «необходимо учесть при организации школьного питания и в новом учебном году», но так, чтобы торговые наценки не сказывались на калорийности завтраков и обедов.



По словам сенатора, сейчас из бюджета региона муниципалитетам выделяется 56 рублей на один завтрак для школьника-льготника.



В Петербурге продуктовые наборы для школьников, которые выдавались в середине апреля, весили по 16–18 килограммов.