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14.04.2020 15:25
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В Петербурге начали выдавать вторую часть школьных продуктовых наборов. Теперь они еще больше

С начала недели в Петербурге началась выдача продуктовых наборов для школьников. Они рассчитаны на двухнедельное питание ребенка, а их объём зависит от размера льгот.

Читатели «Фонтанки» прислали фото новых продуктовых наборов. Максимальные из них, предназначенные для многодетных семей, уже не вмещаются в коробку, их вес — 16 кг. Тем, кому вместо печенья достается мука, видят на весах почти 18 кг.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Из нового в наборах, по сравнению с первыми пайками - овощные консервы: либо зеленый горошек, либо кукуруза. Растительного масла стало меньше, зато больше рыбных консервов, соков и молока. Кроме того, тем, кому уже надоели гречка и рис, которые выдавались на прошлой неделе, могут порадоваться старой доброй манке.

При том, что при ее приготовлении на стакан молока или воды кладут всего одну столовую ложку крупы (15 г), а в детском наборе ее 900 грамм, выходит, что ближайшие две недели кормить ребенка можно будет только ей, по-доброму шутят читатели, многие из которых стали забывать знакомый с детства вкус. «Мы уже начали гуглить рецепты манки - с комочками и без», - говорят читатели.

Второй продуктовый набор, как и первый, рассчитан, в отличие от первого, не на 10 дней, а на две недели детского питания - с 13 по 30 апреля. Если режим дистанционного обучения и запрет приходить детям в школу будет продлен после 30 апреля, школьники могут получить еще сухпайки.

Суть раздачи этой еды - в компенсации льгот. Дело в том, что примерно половина школьников города (около 230 тысяч) получает субсидии на питание из городского бюджета. В зависимости от степени "льготности" семей город компенсирует им от 70% до 100% стоимость школьного питания. В зависимости от категории дети получали либо завтраки, либо завтраки и обеды. Продукты, которые сейчас раздают, оплачены именно из этих денег, а не из родительских. Соответственно, те, кому компенсировали треть стоимости обедов, получают маленькие наборы. Те, кто питался вообще бесплатно (например, инвалиды и многодетные), получают помногу.

Раздают бесплатные продуктовые наборы и воспитанникам детских садов. Исключение - те, кто ходят в немногочисленные дежурные группы. Их кормят в садиках.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

LiChaBaTa
Правильный рецепт вкуснейшей манной каши у Похлебкина. Почти никто не делает ее правильно - а это так просто! "Похлебкин предлагает такой рецепт: на 0,5 литра молока взять 100−120−150 граммов манки. Молоко довести до кипения, и важно всыпать манку не струйкой, а через ситечко, чтобы рассеять ее. Варить 1−2 минуты, интенсивно помешивая. После этого закрыть кастрюлю плотной крышкой и дать ей постоять 10−15 минут до полного разбухания. Именно это настаивание придает каше особый вкус. При подаче положить масло."
Mozg
Интересно, плсле гуманитарной помощи талоны введут?
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