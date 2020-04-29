На Марата звонком из Франции «заминировали» несуществующую квартиру. Еще одну «бомбу» искали на Измайловском

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, минувшим вечером в управление полиции на метрополитене позвонил мужчина, представившийся Александром Альбертовичем. Он заявил, что неизвестные подбросили взрывное устройство в квартиру одного из домов на улице Марата. Проверка показала, что такой квартиры в указанном здании не существует.

Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов осмотрели два помещения здания, в номерах которых содержатся цифры, указанные звонившим. Однако опасных предметов также не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также есть версия, что звонок был совершен с территории Франции.



Помимо этого, чуть ранее в экстренные службы позвонила петербурженка и сообщила, что заложила бомбу, устроила пожар и убила трех людей, отметив, что прогреметь должно на Измайловском проспекте. Прибывшие по указанному адресу полицейские ничего из ее списка не обнаружили. Саму горожанку чуть позже задержали в Девяткино. В отношении нее возбуждено административное дело по статье 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб). Она также рискует стать фигуранткой уголовного дела.

