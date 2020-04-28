Самолеты и салюты. Путин рассказал, как страна отметит 9 Мая
Президент России Владимир Путин сообщил, что над городами страны пройдет авиационная техника. Ранее такой парад анонсировали над Петербургом.
«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты, — заявил 28 апреля президент, обращаясь к гражданам. — А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют. Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами, и, конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова».
«А все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится, — подчеркнул Путин. — Проведем и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Мы достойно отметим юбилейную дату победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна».
Напомним, об отмене парада, посвященного 75-летию Победы, Путин сообщил 16 апреля. В то же время в Петербурге пройдут авиационный и морской парады 9 мая, будет задействовано более сотни самолетов и вертолетов, в морской части поучаствуют 4 корабля. С Петропавловской крепости дадут три десятка артиллерийских залпов.