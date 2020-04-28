Корабли Ленинградской военно-морской базы войдут в Неву и пришвартуются у главных городских набережных. Звуковые сигналы экипажам будет подавать крейсер «Аврора», а горожан не пустят на борт.



Как сообщает 28 апреля пресс-служба Западного военного округа, ради Дня Победы в Неву войдут учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

