В морском параде на Неве примут участие четыре корабля. Адмиралтейский оркестр устроится на «Авроре»
Корабли Ленинградской военно-морской базы войдут в Неву и пришвартуются у главных городских набережных. Звуковые сигналы экипажам будет подавать крейсер «Аврора», а горожан не пустят на борт.
Как сообщает 28 апреля пресс-служба Западного военного округа, ради Дня Победы в Неву войдут учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец».
«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне корабли поднимут флаги расцвечивания, состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме, подъём государственного флага Российской Федерации, военно-морского флага и Знамени Победы», — приводит ведомство слова командующего войсками округа Героя России, генерал-полковника Александра Журавлева.
Из-за режима самоизоляции петербуржцев на борт кораблей не пустят. На палубе крейсера «Аврора» разместится Адмиралтейский оркестр ЛенВМБ. Музыканты исполнят всенародно любимые мелодии о Великой Отечественной войне — транслировать концерт будут звуковещательные установки прибывших на парад кораблей.
В День Победы, 9 мая, над Петербургом пролетят боевые самолеты и вертолеты, а вечером на Петропавловской крепости запланирован артиллерийский салют.
На данный момент из-за пандемии коронавируса в Петербурге, как и в большинстве регионов страны, действует режим повышенной готовности. Указом президента в России объявлены нерабочие дни. Срок — до 30 апреля, но с большой долей вероятности, его продлят до 12 мая.
16 апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада и шествия «Бессмертного полка». Накануне об этом его попросили ветераны, объясняя беспокойство тем, что подготовка и парад подразумевают массовость, а это увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией.
На следующий день после переноса была официально подтверждена вспышка COVID-19 среди участников парада — воспитанников Нахимовского училища. Еще через несколько дней стало известно об инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова. С 26 апреля Минобороны публикует ежедневный бюллетень с количеством заболевших. По официальным данным на 27 апреля, в структурах Минобороны почти 2 400 инфицированных, включая гражданский персонал, преподавателей, курсантов и кадетов.