FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +2
74.50р80.76р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 15:26
10
Печать

В морском параде на Неве примут участие четыре корабля. Адмиралтейский оркестр устроится на «Авроре»

Корабли Ленинградской военно-морской базы войдут в Неву и пришвартуются у главных городских набережных. Звуковые сигналы экипажам будет подавать крейсер «Аврора», а горожан не пустят на борт.

Как сообщает 28 апреля пресс-служба Западного военного округа, ради Дня Победы в Неву войдут учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

учебный корабль «Перекоп»
учебный корабль «Перекоп»Фото: ru.wikipedia.org
малый противолодочный корабль «Казанец»
малый противолодочный корабль «Казанец»Фото: ru.wikipedia.org
базовый тральщик «Павел Хенов»
базовый тральщик «Павел Хенов»Фото: скриншот с сайта YouTube
противодиверсионный катер «Нахимовец»
противодиверсионный катер «Нахимовец»Фото: скриншот с сайта YouTube
крейсер «Аврора»
крейсер «Аврора»Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне корабли поднимут флаги расцвечивания, состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме, подъём государственного флага Российской Федерации, военно-морского флага и Знамени Победы», — приводит ведомство слова командующего войсками округа Героя России, генерал-полковника Александра Журавлева.

Из-за режима самоизоляции петербуржцев на борт кораблей не пустят. На палубе крейсера «Аврора» разместится Адмиралтейский оркестр ЛенВМБ. Музыканты исполнят всенародно любимые мелодии о Великой Отечественной войне — транслировать концерт будут звуковещательные установки прибывших на парад кораблей.

В День Победы, 9 мая, над Петербургом пролетят боевые самолеты и вертолеты, а вечером на Петропавловской крепости запланирован артиллерийский салют.

На данный момент из-за пандемии коронавируса в Петербурге, как и в большинстве регионов страны, действует режим повышенной готовности. Указом президента в России объявлены нерабочие дни. Срок — до 30 апреля, но с большой долей вероятности, его продлят до 12 мая.

16 апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада и шествия «Бессмертного полка». Накануне об этом его попросили ветераны, объясняя беспокойство тем, что подготовка и парад подразумевают массовость, а это увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией.

На следующий день после переноса была официально подтверждена вспышка COVID-19 среди участников парада — воспитанников Нахимовского училища. Еще через несколько дней стало известно об инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова. С 26 апреля Минобороны публикует ежедневный бюллетень с количеством заболевших. По официальным данным на 27 апреля, в структурах Минобороны почти 2 400 инфицированных, включая гражданский персонал, преподавателей, курсантов и кадетов.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

🔞🔥 Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ https://cuz.su/devi
iphonedimona
Помнится, наша бывшая градоматерь любила концерты на "Авроре"... Она приедет на праздник?
hmkv
Как там Лавров сказал?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний