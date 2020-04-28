Художественный руководитель Театра Эстрады им. Аркадия Райкина заслуженный артист РФ Юрий Гальцев из самоизоляции прислал песню «Золотая Рыбка». Этой композицией, как рассказали в пресс-службе театра, он решил поддержать петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.

«Снова время испытаний. Сколько их было в истории нашей страны? И всегда это время словно лакмусовая бумажка показывает, какие мы на самом деле. Я понимаю — сейчас многим трудно. Но всегда есть те, кому намного хуже, чем нам с вами. Подумайте, мои дорогие: именно в эту минуту кто-то ведёт борьбу за свою жизнь или за жизнь своего ребенка. В Петербурге уже 18 лет существует Благотворительный фонд AdVita. Он помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, которые приезжают в наш город лечиться со всех уголков страны. Это тысячи человек ежегодно. Фонд оплачивает им дорогие лекарства, помогает искать доноров, если нужно — снимает жилье, ведь многим людям приходится лечиться месяцами... Сейчас самому фонду нужна помощь. Вирус многое изменил в его работе, пожертвований становится меньше, а люди продолжают приезжать в клиники Петербурга в надежде на спасение. Я и мои друзья обязательно поддержим фонд. И вы тоже можете это сделать! Это так просто: нужно только зайти на сайт AdVita и пожертвовать любую сумму. Для кого-то ваша доброта станет той самой «золотой рыбкой», что совершит чудо и исполнит самое заветное желание — жить», — сказал Юрий Гальцев.