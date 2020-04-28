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28.04.2020 13:07
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В мире осталось всего 15 стран без коронавируса. Три из них — рядом с Россией

Есть еще уголки, где COVID-2019 официально найти не удалось. Большинство из таких мест расположены в Океании, хотя две страны — это бывшие советские республики, а одна граничит с РФ.

автор фото&nbsp;Сергей Карпухин/ТАСС
автор фото Сергей Карпухин/ТАСС

Туркменистан остается одной из немногих стран на постсоветском пространстве, где официально не выявлено ни одного случая заболевания. Для борьбы с COVID-2019 власти страны в Центральной Азии даже запретили использовать слово «коронавирус». Кроме того, «аркадаг» (покровитель. — Прим. ред.) Гурбангулы Бердымухамедов призвал побеждать вирусы дымом ядовитого растения гармалы. Международные наблюдатели, например «Репортеры без границ», сомневаются в действенности таких методов, учитывая, что страна граничит с охваченным пандемией Ираном. Однако число подтвержденных случаев по-прежнему держится на отметке ноль.

Еще одной страной с постсоветского пространства, где нет коронавируса, остается Таджикистан. В стране закрыли школы и мечети, чтобы не допустить распространения вируса. СМИ писали об объявленном карантине в больнице Джаббор-Расуловского района после смерти пациента, однако официальной причиной летального исхода стала пневмония. Минздрав страны рассказал, что тесты на COVID-2019 у родственников погибшего дали отрицательный результат. В стране по-прежнему не зафиксировано заболевших.

Северная Корея, несмотря на соседство с её южным собратом и Китаем, также пока не зарегистрировала ни одного случая. Страна стала одной из первых, кто ушел в режим самоизоляции, закрыв и так не слишком прозрачные границы еще в феврале. Кроме того, власти ввели жесткие меры противодействия пандемии внутри страны. Минздрав заверяет, что в Северной Корее нет коронавируса, хотя южнокорейские СМИ сомневаются в такой оценке.

В Африке осталось не так много мест, куда не добралась пандемия. Одно из них — это небольшое государства Лесото, которое полностью окружено одной из самых пострадавших стран на континенте ЮАР. В Лесото был введен жесткий карантин в начале апреля. Кроме того, самоизоляция совпала с политическим кризисом, вызванным попыткой изменения Конституции страны. Другая африканская нация без COVID-2019 — это союз Коморских островов с 832 тысячами жителей.

Большой группой стран, где нет зарегистрированных больных, остаются небольшие государства Океании: Соломоновы острова, Вануату, Самоа, Кирибати, Микронезия, Тонга, Маршалловы острова, Палау, Тувалу и Науру.

В начале апреля начитывалось 18 государств без COVID-2019, однако 10 апреля первого заболевшего нашли в Йемене, на Сан-Томе и Принсипи за месяц выявили уже 8 заразившихся, а в Южном Судане — 6.

Впрочем, попасть в какую-либо из свободных от коронавируса стран россиянам, скорее всего, не удастся. Сама Россия ограничила выезд граждан в другие страны с конца марта. Кроме того, некоторые государства, например Северная Корея и Лесото, закрыли свои границы.

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Комментарии (2)

howo
https://www.hronikatm.com/2020/04/seven-infected/ 14 апреля В Туркменистане обнаружены как минимум семь человек с коронавирусом
мухомор
по данным ВОЗ в Туркменистан официально не поставлялось ни одного теста на корону.
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