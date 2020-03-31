А что, так можно было? В Туркменистане запретили слово «коронавирус»

Бывшая советская республика предложила свой вариант борьбы с пандемией COVID-2019, запретив называть вирус. По официальным данным, заболевших в Туркменистане нет.
«Государственным СМИ больше не разрешается использовать это слово, и оно даже было удалено из медицинской литературы», — описывают 31 марта реалии Туркменистана «Репортеры без границ».
В организации опасаются, что жители республики оказались в «информационной черной дыре», которая расположена рядом с одной из самых пораженных вирусом стран в мире — Ираном. «Мы настоятельно призываем международное сообщество отреагировать», — заявили «Репортеры без границ».
По официальным данным, в стране до сих пор нет заболевших COVID-2019. Ранее «аркадаг» (покровитель. — Прим. ред.) Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что победить все вирусы можно, используя дым ядовитого растения гармалы, как делали предки.