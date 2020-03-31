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Обращение Путина к нации. Онлайн

31.03.2020 15:00
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А что, так можно было? В Туркменистане запретили слово «коронавирус»

Бывшая советская республика предложила свой вариант борьбы с пандемией COVID-2019, запретив называть вирус. По официальным данным, заболевших в Туркменистане нет.

«Государственным СМИ больше не разрешается использовать это слово, и оно даже было удалено из медицинской литературы», — описывают 31 марта реалии Туркменистана «Репортеры без границ».

В организации опасаются, что жители республики оказались в «информационной черной дыре», которая расположена рядом с одной из самых пораженных вирусом стран в мире — Ираном. «Мы настоятельно призываем международное сообщество отреагировать», — заявили «Репортеры без границ».

По официальным данным, в стране до сих пор нет заболевших COVID-2019. Ранее «аркадаг» (покровитель. — Прим. ред.) Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что победить все вирусы можно, используя дым ядовитого растения гармалы, как делали предки.

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Комментарии (8)

Дмитрий Солоницын
Молодцы! Точно так же надо было сделать в России. А не вестись на этот саботаж.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Туркменбаши на коне! Всех глобалистов, которые из нового штамма гриппа сделали глобальный бренд и стали на нем зеленую капусту рубить, обскакал! А й да Туркменбаши, ай да, молодец! О своем народе думает!
krasnonosov
В российском сегменте "Ютуба" так же блокируются ролики с упоминанием коронавируса.
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