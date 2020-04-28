Лишённый прав водитель опрокинул машину на «Коле», пострадавших трое
Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью на автодороге «Кола» в Карелии.
Как сообщает Госавтоинспекция республики в своём паблике «ВКонтакте», 28 апреля около 2:10 на 420-м километре федеральной автодороги 36-летний водитель автомобиля «Митсубиши», лишённый права управления транспортным средством, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Травмы получили сам водитель и два его пассажира — 33-летние мужчины. Все они госпитализированы.
Портал «ДТП Петрозаводска и Карелии» уточняет, что случилось это в населённом пункте Вилга. По одной из версий, внедорожник занесло. По другой, водитель не вписался в поворот, выезжая с дороги на прилегающую территорию.