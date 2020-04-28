Ректор ВШЭ: Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, больше всех пострадает средний класс

В пессимистичном варианте безработица, вызванная кризисом из-за пандемии коронавируса в России, может подскочить до 9,8%. Об этом рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК, вышедшем 28 апреля.



«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества. Но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», - сказал Кузьминов. Он подчеркнул, что в первую очередь такая тенденция коснется сферы услуг.

