Ректор ВШЭ: Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, больше всех пострадает средний класс
В пессимистичном варианте безработица, вызванная кризисом из-за пандемии коронавируса в России, может подскочить до 9,8%. Об этом рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК, вышедшем 28 апреля.
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества. Но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», - сказал Кузьминов. Он подчеркнул, что в первую очередь такая тенденция коснется сферы услуг.
По прогнозу ВШЭ, уровень безработицы в 2020 году составит 8%. Это базовый сценарий. По пессимистичным прогнозам, до конца года безработица в России увеличится до 9,5%, а в 2021 составит 9,8%. Причём весь год для части людей будет бедным. Восстановительный рост в корпоративном и некорпоративном секторах начнется лишь в 2022 году.
По данным Росстата, безработица по итогам марта составила в России 4,7%. Основная волна сокращений началась в апреле. Как в условиях пандемии зарегистрироваться на бирже труда, читайте в материале «Фонтанки».