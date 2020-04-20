Как оформить пособие по безработице. Новый уровень

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Два портала, призванных на помощь тысячам страждущих пособия, приравненного к МРОТ, «Госуслуги» и «Работа в России», не успели синхронизироваться. В Центре занятости населения Санкт-Петербурга ознакомились с представленными «Фонтанкой» скриншотами и рассказали, что делать. Теперь компьютерная грамотность и крепкая нервная система нужны не только родителям школьников на дистанционном обучении, но и безработным.

Волна массовых увольнений на фоне «нерабочих недель» идет по Петербургу с начала апреля. Когда президент предложил уравнять пособие по безработице с минимальной зарплатой, желающие получить официальный статус безработного выстроились в очередь. Но уже с 30 марта все районные агентства занятости населения перешли на дистанционный режим, предложив всем писать письма. С тех пор порядок подачи документов на пособие по безработице менялся несколько раз. С 8 апреля начала действовать временная схема регистрации безработных через портал «Работа в России», а с 13 апреля регистрировать претендентов на господдержку стали через «Госуслуги».



В редакцию «Фонтанки» поступают звонки и письма читателей, которые жалуются, что им не удается встать на учет в качестве безработных. А нет статуса — нет пособия. Одни не могут дозвониться до ЦНЗ по телефону горячей линии, другие столкнулись с техническими проблемами при попытке подать заявление через «Госуслуги». Номер горячей линии 320–06–52 действительно радует только мелодичной музыкой. Не слышно даже обнадеживающего «ваш звонок очень важен для нас» или «ваш номер в очереди 32». Как утверждают в ЦНЗ, это связано с ростом числа обращений. Количество специалистов, принимающих звонки и цифровых, и телефонных линий, увеличили, но это не всегда помогает. «Многие люди испытывают потребность высказаться, поэтому некоторые диалоги надолго занимают линию, — говорят в пресс-службе ЦНЗ. — Также есть вопросы относительно сроков рассмотрения документов, уточнения о том, получены ли документы, зарегистрированы и т.д. Разбор конкретных ситуаций также требует времени. На данный момент 100 линий колл-центра работают в режиме ответов нон-стоп, поэтому, если у человека типовой вопрос, мы просим поискать ответ на сайте, в рубрике «ответы на часто задаваемые вопросы», в блоке «новости» или в группе Службы занятости населения «ВКонтакте» https://vk.com/czn_spb. Если вы не найдете ответа на нужный вопрос и не готовы дозваниваться до «горячей линии», можно задать вопрос в официальной группе «ВКонтакте». Как правило, специалисты отвечают в течение дня».



Справедливости ради надо отметить, что дозвониться до своего районного агентства по занятости корреспонденту «Фонтанки» удалось с первой попытки. И произнести вторую по популярности жалобу петербуржцев: «Через сайт не получается отправить документы на постановку на учет в качестве безработного». На том конце линии тяжело вздохнули. «Вы, конечно, можете отправить нам документы по почте, но специалисты смогут начать их проверку только дней через 10, потому что загружены», — сказала сотрудница агентства.

Проблема с регистрацией на сайте у корреспондента действительно возникла. Поначалу все шло хорошо. Через сайт ЦНЗ, по идее, можно встать на учет двумя способами: отправив пакет документов непосредственно через сайт или на портале «Работа в России», что выглядит как путь более простой и быстрый. Всего-то и надо — совершить вход через свой аккаунт на «Госуслугах», если он есть. «Госуслуги» в тот день, к счастью, работали нормально. Но сразу после входа соискателя ждало сообщение от «Работы в России»: «По вашей учетной записи не получены данные паспорта от портала «Госуслуги». Мы работаем над исправлением этой проблемы, пожалуйста, попробуйте снова позже». Включить заднюю и снова попытаться войти на сайт ЦНЗ, прикинувшись, что аккаунта на «Госуслугах» не было, уже не получилось: система все запомнила и упрямо посылала через этот самый аккаунт, то есть в тупик.



С этой проблемой в ЦНЗ справились: теперь у безработных есть возможность войти личный кабинет прямо на сайте городской службы занятости www.r21.spb.ru и оставить необходимые для регистрации документы там в виде прикрепленных файлов.

Впрочем, судя по статистике, у большинства заявителей проблем с «Работой в России» не возникает. Новый порядок подачи документов на пособие по безработице действует с 13 апреля. Как рассказали «Фонтанке» в Центре занятости населения, с 1 по 12 апреля через сайт R21.spb.ru было подано 5 617 заявлений о постановке на учет в качестве безработного. А вот через портал «Работа в России» петербуржцы только с 9 по 12 апреля таких заявлений отправили 4 943. Дальше — больше. С 13 по 16 апреля отправили документы через сайт ЦНЗ только 706 человек. А через «Работу в России» — 11 630.

Еще одна сложность, с которой сталкиваются заявители, — как добыть справку о среднем заработке у работодателя, ушедшего на внеплановые «коронавирусные» каникулы. «С каждой проблемой мы старались и стараемся разбираться, внося при необходимости изменения в работу сайта и механизм подачи документов, — пояснили в петербургском ЦНЗ. — В этой ситуации нам очень нужна конструктивная обратная связь от граждан. Например, у многих возникают трудности с получением справки о среднем заработке. Чтобы решить эту проблему, мы начали принимать справки от работодателей по системе электронного документооборота СБИС. При подаче неполного комплекта или ошибках в документах с человеком связывается специалист Центра занятости и сообщает о недостающих документах ил необходимости устранить ошибки. Если недочеты устраняются, в регистрации не отказывают».

