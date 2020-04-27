Пациента, сбежавшего из НИИ имени Вредена, нашли в Липецкой области. «Он считает, что ниоткуда не сбегал»

Одного из пациентов, якобы самовольно покинувших НИИ им. Вредена, где введен карантин из-за коронавируса, нашли в Липецкой области. Об этом 27 апреля пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону Ольгу Снежкову.



«Мужчина находится на самоизоляции у нас. Он считает, что ниоткуда не сбегал, а уехал, потому что ему не стали делать операцию. Информация проверяется», - уточнили в МВД.



Напомним, ранее сообщалось о пациенте из Дагестана, тоже покинувшем НИИ им. Вредена без разрешения. По информации в СМИ, он также отправился на родину, поскольку не считает себя больным — у него нет симптомов коронавируса, хотя один из тестов дал положительный результат.

