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27.04.2020 22:37
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Пациента, сбежавшего из НИИ имени Вредена, нашли в Липецкой области. «Он считает, что ниоткуда не сбегал»

Одного из пациентов, якобы самовольно покинувших НИИ им. Вредена, где введен карантин из-за коронавируса, нашли в Липецкой области. Об этом 27 апреля пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону Ольгу Снежкову.

«Мужчина находится на самоизоляции у нас. Он считает, что ниоткуда не сбегал, а уехал, потому что ему не стали делать операцию. Информация проверяется», - уточнили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось о пациенте из Дагестана, тоже покинувшем НИИ им. Вредена без разрешения. По информации в СМИ, он также отправился на родину, поскольку не считает себя больным — у него нет симптомов коронавируса, хотя один из тестов дал положительный результат.

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Комментарии (1)

Brit
Один из тестов был положительным. Один из трёх, из пяти, из десяти? Может пора себе самим признаться, что китайские тесты это фуфло и только КТ показывает правду.
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