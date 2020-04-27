«Коммерсантъ»: Минкомсвязь согласилась на заморозку «закона Яровой» из-за коронавируса

Речь идёт о заморозке таких требований известного закона, как ежегодное увеличение емкости хранилищ операторами связи на 15 % . Это требование отложат на год, хотя бизнес просил дать отсрочку в два года. Кроме того, в ведомстве Максута Шадаева предлагают исключить из расчета емкости видеотрафик, потребление которого выросло в связи с эпидемией.

Минкомсвязь согласилась на просьбы операторов связи отложить вступление в силу наиболее затратных норм «закона Яровой». Как сообщает в понедельник, 27 апреля, «Коммерсантъ», соответствующие предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи ушло Михаилу Мишустину еще 23-го числа.

Ранее крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. каждый в ближайшие пять лет.



Операторам связи также могут предоставить арендные каникулы для объектов госсобственности и дать отсрочку года по налогам и сборам до конца 2020-го «в случае модернизации и расширения сетей». В частности, предлагается отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить уплату НДФЛ, а также обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов.



При этом Минкомсвязь не поддержала предложения дать бизнесу право снижать зарплату сотрудникам на уровень до 20 % либо отпускать их в вынужденный отпуск со снижением зарплаты на 50 % .



По данным «Коммерсанта», без мер поддержки сокращение российского рынка программного обеспечения может достигнуть 30 % , что даст снижение выручки IT-компаний с 1,2 трлн руб. в 2019-м до 700–800 млрд руб. в 2020 году.



На данный момент операторы связи сообщают, что справляются с ростом нагрузки на сети в условиях принудительной самоизоляции и повсеместного перехода на удалённый режим работы.

