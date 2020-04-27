«Коммерсантъ»: Минкомсвязь согласилась на заморозку «закона Яровой» из-за коронавируса
Минкомсвязь согласилась на просьбы операторов связи отложить вступление в силу наиболее затратных норм «закона Яровой». Как сообщает в понедельник, 27 апреля, «Коммерсантъ», соответствующие предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи ушло Михаилу Мишустину еще 23-го числа.
Речь идёт о заморозке таких требований известного закона, как ежегодное увеличение емкости хранилищ операторами связи на
Ранее крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. каждый в ближайшие пять лет.
Операторам связи также могут предоставить арендные каникулы для объектов госсобственности и дать отсрочку года по налогам и сборам до конца 2020-го «в случае модернизации и расширения сетей». В частности, предлагается отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить уплату НДФЛ, а также обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов.
При этом Минкомсвязь не поддержала предложения дать бизнесу право снижать зарплату сотрудникам на уровень до
По данным «Коммерсанта», без мер поддержки сокращение российского рынка программного обеспечения может достигнуть
На данный момент операторы связи сообщают, что справляются с ростом нагрузки на сети в условиях принудительной самоизоляции и повсеместного перехода на удалённый режим работы.