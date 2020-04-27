В Купчино задержали школьницу с «кристаллами». 22 свертка с наркотиком она везла на такси

Восьмиклассницу задержали после проверки на Фарфоровском посту во Фрунзенском районе Петербурга после проверки автомобиля такси сотрудниками ППС. Она утверждает, что вещества ей не принадлежат.



По данным «Фонтанки», после задержания 14-летняя петербурженка указала, что пакетики с психотропом ей дал 17-летний друг, к утру 27 апреля обоих после визита в отдел полиции родителей отпустили.



Автомобиль, брендированный под такси, был припаркован у дома 36 по улице Фарфоровский пост, когда около 11 часов вечера 25 числа к нему подъехал экипаж ППС. За рулем был 38-летний гражданин Узбекистана, он получил протокол за нарушение миграционного законодательства.

