Основатель Среднеуральского монастыря схиигумен Сергей проклял всех, кто «посягает на закрытие храмов» из-за коронавируса
Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий, в миру Николай Романов, проклял всех, кто из-за «псевдопандемии» коронавируса посягает на закрытие храмов. Видеозапись проповеди опубликована на YouTube.
«Наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает народу божию общаться с Богом по онлайну. Бог предупреждает: страшливые царства небесного не наследуют», — сказал священник.
Он предложил «страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга». «Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!» — говорит он во время проповеди.
Сергий призвал всех, кто его знает, выходить на улицу. «Надо сажать картошку, хлеб, овощи, пока голод не заставил вас выйти на улицы. Но тогда будет уже поздно: к зиме надо готовиться весной», — добавил схиигумен.