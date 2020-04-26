Основатель Среднеуральского монастыря схиигумен Сергей проклял всех, кто «посягает на закрытие храмов» из-за коронавируса

Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий, в миру Николай Романов, проклял всех, кто из-за «псевдопандемии» коронавируса посягает на закрытие храмов. Видеозапись проповеди опубликована на YouTube.



«Наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает народу божию общаться с Богом по онлайну. Бог предупреждает: страшливые царства небесного не наследуют», — сказал священник.



Он предложил «страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга». «Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!» — говорит он во время проповеди.