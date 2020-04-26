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26.04.2020 19:05
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Основатель Среднеуральского монастыря схиигумен Сергей проклял всех, кто «посягает на закрытие храмов» из-за коронавируса

Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий, в миру Николай Романов, проклял всех, кто из-за «псевдопандемии» коронавируса посягает на закрытие храмов. Видеозапись проповеди опубликована на YouTube.

«Наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает народу божию общаться с Богом по онлайну. Бог предупреждает: страшливые царства небесного не наследуют», — сказал священник.

Он предложил «страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан, или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга». «Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!» — говорит он во время проповеди.

Сергий призвал всех, кто его знает, выходить на улицу. «Надо сажать картошку, хлеб, овощи, пока голод не заставил вас выйти на улицы. Но тогда будет уже поздно: к зиме надо готовиться весной», — добавил схиигумен.

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Комментарии (29)

Russomatroso
Я верно понимаю,что он и Кирилла вспомнил?
987543
Эволюционная религия рождается из простого и всесильного страха — страха, который овладевает человеческим разумом при столкновении с неизвестным, необъяснимым или непостижимым. В итоге религия достигает чрезвычайно простого осознания всемогущей любви — любви, которая неудержимо наполняет человеческую душу, пробудившуюся к пониманию безграничности чувства Всеобщего Отца к сынам вселенной. Однако начало и завершение религиозной эволюции отделяют долгие века шаманов, которые берут на себя смелость стоять между человеком и Богом в качестве посредников, толкователей и просителей.
VKuser152997575
Бородатый педофил в женском платье?Сидел за убийство? Да , странно две только две вещи,почему не прислушиваются к уважаеМУМУ и почему до сих пор нет фоток о награждении в Кремле попика орденом?
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