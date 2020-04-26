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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 17:47
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Глава Железногорской епархии скончался от двусторонней пневмонии

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин умер от двустороннней пневмонии, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции. Он был госпитализирован несколькими днями ранее в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко.

Епископу Вениамину было 54 года, он руководил Железногорской епархией с 2012 года. Об этом 26 апреля сообщается на сайте Московского Патриархата.

Случаи заражения служащих Русской православной церкви не единичны.

21 апреля в столице умер настоятель Богоявленского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин, у которого также диагностировали COVID-19. В Киево-Печерской лавре заболевание обнаружили у всех священников, а также у монахов, преподвателей и студентов Киевской духовной академии.

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