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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 16:19
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В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники. Болеют монахи и студенты духовной академии

В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек, рассказал 26 апреля РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.

В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева — именно туда привозят большую часть пациентов, больных коронавирусом, — был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.

На этой неделе уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой посодействовать доставке российской гуманитарной помощи для Киево-Печерской лавры.

На данный момент заражение коронавирусом подтверждено у 8617 жителей Украины, 209 из них умерли.

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Комментарии (4)

srg000
Афигеть... все поголовно... Эхх... выздоравливайте...
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Pilat
Ну как вы либералы думаете, дадут бандеровцы доставить помощь или нет?
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