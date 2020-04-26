В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники. Болеют монахи и студенты духовной академии
В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек, рассказал 26 апреля РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.
По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.
В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева — именно туда привозят большую часть пациентов, больных коронавирусом, — был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.
На этой неделе уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой посодействовать доставке российской гуманитарной помощи для Киево-Печерской лавры.
На данный момент заражение коронавирусом подтверждено у 8617 жителей Украины, 209 из них умерли.