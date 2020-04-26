В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники. Болеют монахи и студенты духовной академии

В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек, рассказал 26 апреля РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.