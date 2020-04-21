В Москве умер болевший коронавирусом священник. Его собор Патриарх Кирилл защищал от напасти иконой «Умиление»
В России умер священник, у которого был диагностирован коронавирус. Настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора) протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля в Москве на 49-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, и утром его не стало», — цитирует агентство слова источника.
О смерти сообщает и рабочая группа при патриархе, не уточняя причину: «Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве. Господь да упокоит душу новопреставленного в селениях праведных и сотворит ему вечную память».
Протоиерей Александр Агейкин родился в 1971 году в Подмосковье. В 2000–2013 годы был клириком храма Христа Спасителя, с 2013 года — настоятелем Богоявленского кафедрального собора Москвы. В декабре 2016 года стал председателем Церковно-общественного совета при патриархе по развитию русского церковного пения, в сентябре 2017 года — заместителем руководителя административного секретариата Московской патриархии. В Facebook Александр Агейкин заходил 1 марта, перед Постом. Последние его слова там: «Надеюсь, что вернусь. Всем мира и любви!»
В Богоявленском кафедральном соборе 3 апреля закончился объезд Патриарха Кирилла вокруг Москвы с иконой «Умиление». Туда верующих уже не звали. Хотя ещё 1 апреля богослужения в храмах шли, например проводил их и влиятельный духовник московского духовенства Георгий (Юрий) Бреев, через несколько дней госпитализированный с серьёзным диагнозом. К 13 апреля коронавирус подтвердился у 18 священников и монахов Московской епархии.