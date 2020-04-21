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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 17:15
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В Москве умер болевший коронавирусом священник. Его собор Патриарх Кирилл защищал от напасти иконой «Умиление»

В России умер священник, у которого был диагностирован коронавирус. Настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора) протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля в Москве на 49-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, и утром его не стало», — цитирует агентство слова источника.

О смерти сообщает и рабочая группа при патриархе, не уточняя причину: «Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве. Господь да упокоит душу новопреставленного в селениях праведных и сотворит ему вечную память».

Протоиерей Александр Агейкин родился в 1971 году в Подмосковье. В 2000–2013 годы был клириком храма Христа Спасителя, с 2013 года — настоятелем Богоявленского кафедрального собора Москвы. В декабре 2016 года стал председателем Церковно-общественного совета при патриархе по развитию русского церковного пения, в сентябре 2017 года — заместителем руководителя административного секретариата Московской патриархии. В Facebook Александр Агейкин заходил 1 марта, перед Постом. Последние его слова там: «Надеюсь, что вернусь. Всем мира и любви!»

Скриншот из facebook.com
Скриншот из facebook.com

В Богоявленском кафедральном соборе 3 апреля закончился объезд Патриарха Кирилла вокруг Москвы с иконой «Умиление». Туда верующих уже не звали. Хотя ещё 1 апреля богослужения в храмах шли, например проводил их и влиятельный духовник московского духовенства Георгий (Юрий) Бреев, через несколько дней госпитализированный с серьёзным диагнозом. К 13 апреля коронавирус подтвердился у 18 священников и монахов Московской епархии.

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Комментарии (10)

Владислав М
А если бы правительство закрыло церкви на карантин, может он и остался бы жив! И он уже далеко не первый священник подцепивший коронавирус на работе!
Анна Эстедт
А сколько прихожан отправили к Господу священники, продолжавшие принимать народ в пандемию. Библию пора дописывать. Восьмым смертным грехом будет желание оставаться в неведении, - гностический консерватизм.
Печенег (Snaky) Половцев
Так наверное просто икону перепутал.. Нужно воскресить и повторить процедуру. Не сложно ведь.
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