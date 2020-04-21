В Москве умер болевший коронавирусом священник. Его собор Патриарх Кирилл защищал от напасти иконой «Умиление»

В России умер священник, у которого был диагностирован коронавирус. Настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора) протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля в Москве на 49-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.



«Сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, и утром его не стало», — цитирует агентство слова источника.

О смерти сообщает и рабочая группа при патриархе, не уточняя причину: «Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве. Господь да упокоит душу новопреставленного в селениях праведных и сотворит ему вечную память».