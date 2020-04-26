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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 12:20
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Школьники сбежали из психоневрологического отделения больницы святой Ольги. На прогулку оделись по-летнему

Школьники предпочли лечению прогулки на свежем воздухе и ушли из детской городской больницы святой Ольги, где вместе наблюдались в психоневрологическом отделении № 8. Как стало известно «Фонтанке» 26 апреля, палату подростки 14 и 15 лет покинули накануне.

Об исчезновении детей правоохранителям сообщила врач-педиатр: отсутствие пациентов медсёстры обнаружили около двух часов дня во время субботнего обхода и сразу позвонили начальству. У одного из беглецов гематома на шее, он одет в тёмные штаны и синюю футболку. Его товарищ предпочёл серый верх и надел тёмно-синие брюки.

Согласно информации на сайте петербургского комитета по здравоохранению, детская городская больница имени святой Ольги уже к 28 апреля должна быть перепрофилирована под приём больных с коронавирусом.

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Комментарии (1)

Иван Оклахома
Как-то шли на дело выпить захотелось (с)
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