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25.04.2020 23:16
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В Петербурге молодой спасатель МЧС найден мертвым в пожарной части

Обстоятельства гибели 26-летнего сотрудника МЧС выясняют полиция и следствие в Петербурге. Спасателя нашли мертвым в пожарной части.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 апреля в ПСЧ-12 на Большеохтинском проспекте пожарные нашли тело сослуживца с травмой шеи. В момент его гибели рядом не было никого, заверили спасатели приехавших полицейских Красногвардейского района.

По данным «Фонтанки», через два дня пожарному исполнилось бы 27 лет. Он жаловался на бытовые неурядицы и проблемы с деньгами. В свободное от службы время он прибегал к помощи алкоголя, за что был отмечен административными протоколами за распитие в общественных местах.

Пожарно-спасательная часть № 12 входит в состав 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Санкт-Петербургу.

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Комментарии (1)

Alkaline
"Кому-то стакан гарантировал жизнь, кого-то не спас укол...", но... вы, кому 20-30 (да и 40) - держитесь за жизнь. Поднапрягитесь. Она не всегда тяжелая, а тяжелая - не всегда смертельная... Дальше не легче, но как-то с опытом не так трагично воспринимается этот беспредел.
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