В Петербурге молодой спасатель МЧС найден мертвым в пожарной части

Обстоятельства гибели 26-летнего сотрудника МЧС выясняют полиция и следствие в Петербурге. Спасателя нашли мертвым в пожарной части.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 апреля в ПСЧ-12 на Большеохтинском проспекте пожарные нашли тело сослуживца с травмой шеи. В момент его гибели рядом не было никого, заверили спасатели приехавших полицейских Красногвардейского района.

По данным «Фонтанки», через два дня пожарному исполнилось бы 27 лет. Он жаловался на бытовые неурядицы и проблемы с деньгами. В свободное от службы время он прибегал к помощи алкоголя, за что был отмечен административными протоколами за распитие в общественных местах.