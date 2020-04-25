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25.04.2020 17:22
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Нет тела — нет дела. В Петербурге сбитого пешехода погрузили в машину и увезли с места ДТП

В Петербурге видеокамера запечатлела неловкую попытку замести следы дорожной аварии. Сбитого на переходе пешехода убрали с места ДТП, но очевидцы успели вызвать полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, накануне вечером на Гороховой улице автомобиль сбил 23-летнего жителя Петербурга, не очень внимательно переходившего дорогу. Его эффектный отскок от капота запечатлела камера уличного наблюдения.

Из машины вышли два человека — водитель и пассажир. Они убедили пешехода сесть к ним в салон и отъехали от перехода.

Длившиеся несколько минут переговоры, видимо, закончились в пользу водителя и его пассажира. Но когда машина начала движение, чтобы окончательно покинуть Гороховую, подъехал наряд ДПС. Очевидцы вызвали полицию, и она успела перехватить машину.

Оставление места ДТП водитель объяснил шоковой реакцией. Сотрудники ГИБДД вызвали медиков. Пешехода госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, гематомы головы и ноги.

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Комментарии (3)

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"В Питере - пить"
krasnonosov
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