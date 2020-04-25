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25.04.2020 11:28
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В Ставропольском крае скончался врач, помогавший пациентам с коронавирусной инфекцией

Медработник, помогавший пациентам с коронавирусной инфекцией, скончался в Ставропольском крае. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою. Мои самые глубокие соболезнования родным», — написал Владимиров в Instagram.

По данным властей, в регионе зафиксировано 385 случаев заражения за все время.

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