В Ставропольском крае скончался врач, помогавший пациентам с коронавирусной инфекцией
Медработник, помогавший пациентам с коронавирусной инфекцией, скончался в Ставропольском крае. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою. Мои самые глубокие соболезнования родным», — написал Владимиров в Instagram.
По данным властей, в регионе зафиксировано 385 случаев заражения за все время.