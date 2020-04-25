«Космический риф». NASA опубликовало захватывающий снимок из-за пределов нашей галактики на 30-летие телескопа Hubble

На картинке - область образования звезды в Большом Магеллановом облаке, расположенная недалеко от нашей галактики Млечный Путь, на расстоянии около 163 000 световых лет от Земли. Более крупный объект - гигантская красная туманность (NGC 2014) и ее меньший синий сосед (NGC 2020). Но астрономы дали изображению название «Космический риф», потому что оно напоминает подводный мир.

Захватывающее фото огненной бури при рождении звезды в соседней галактике опубликовал а обсерватория Hubble 24 апреля, в честь 30-летия со дня запуска космического телескопа Hubble.

Тридцать лет назад, 24 апреля 1990 года, телескоп Hubble был доставлен в космос на борту челнока Discovery вместе с экипажем из пяти астронавтов.

«Hubble дал нам ошеломляющие знания о Вселенной, от соседних планет до самых дальних галактик», - сказал первый помощник руководителя дирекции научных миссий Томас Зурбухен, добавив, что его зрелищные изображения захватывают воображение уже несколько десятилетий и будут вдохновлять человечество ещё много лет.



Чёткость изображений обусловлена тем, что ловить волны широкого диапазона не мешает атмосфера Земли.

Главные достижения Хаббла включают измерение скорости расширения и ускорения Вселенной; открытие, что черные дыры распространены среди галактик; характеристику атмосфер планет вокруг других звезд; мониторинг изменений погоды на планетах нашей Солнечной системы; способность вести хронику рождения и эволюции звезд и галактик.