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24.04.2020 16:02
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Кулаков и Калугин меняются местами. В Смольном провели кадровую рокировку

Первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Кулаков назначен председателем комитета имущественных отношений. Валерий Калугин, возглавлявший КИО до сегодняшнего дня, занимает место замглавы администрации.

О назначениях 24 апреля сообщает сайт Смольного.

Напомним, Леонид Кулаков был назначен замглавы администрации губернатора в январе. До этого он два года руководил комитетом по строительству, а еще раньше в течение шести лет — службой государственного строительного надзора.

Валерий Калугин был назначен председателем комитета имущественных отношений в январе 2019 года, где сменил Михаила Мокрецова. Перед этим Калугин возглавлял «Консалтинговую группу ВВК», а до этого руководил комитетом по земельным ресурсам.

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Комментарии (7)

kuk-vasyusha
В бордели тоже койки меняли..)
graail
КИО хорошо аферы проворачивал с городским и чужим имуществом. Как лихо он провернул делишки ЗАО Таурас Феникс, просто классика.
alex-un
"А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь".
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