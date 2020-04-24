Кулаков и Калугин меняются местами. В Смольном провели кадровую рокировку

Первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Кулаков назначен председателем комитета имущественных отношений. Валерий Калугин, возглавлявший КИО до сегодняшнего дня, занимает место замглавы администрации.



О назначениях 24 апреля сообщает сайт Смольного.

Напомним, Леонид Кулаков был назначен замглавы администрации губернатора в январе. До этого он два года руководил комитетом по строительству, а еще раньше в течение шести лет — службой государственного строительного надзора.

Валерий Калугин был назначен председателем комитета имущественных отношений в январе 2019 года, где сменил Михаила Мокрецова. Перед этим Калугин возглавлял «Консалтинговую группу ВВК», а до этого руководил комитетом по земельным ресурсам.