СМИ: Нападающий СКА Кагарлицкий вернется в «Динамо»

Нападающий хоккейного клуба СКА Дмитрий Кагарлицкий покинет летом команду. Как сообщает издание «Бизнес Online», 30-летний хоккеист вернется в московское «Динамо», несмотря на то, что его контракт с армейцами действует до конца сезона 2021/22.



Кагарлицкий перешел из «Динамо» в СКА летом 2019 года. Сыграл 36 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков. Последнюю игру за петербуржцев провел 7 января, после чего перестал попадать в основной состав.

Напомним, что КХЛ досрочно завершила сезон после первого раунда плей-офф. Вопрос с определением чемпиона при этом остается открытым.