2020 год — необычный для звериного царства. Сначала была аномально тёплая зима, а теперь — заметное снижение человеческой активности. Животные и птицы спешат этим воспользоваться. Уже сейчас в Ленинградской области начали насиживать яйца белые аисты.

В нашем регионе гнездится около 200 пар этих птиц, рассказывает 24 апреля зоолог Павел Глазков, автор канала о животных «Каждой твари по паре». Этой весной белые аисты вернулись к нам очень рано: первого заметили ещё 12 марта.

Аист относится к дальним мигрантам. Некоторые на зимовку из России улетают в Южную Африку, на путь длиной более 10 тысяч километров у них уходит примерно три месяца. Аисты сильно привязаны к своим гнёздам, используют их в течение всей своей жизни, постоянно достраивая. Поэтому гнездо может быть очень большим: до 2,5 метра в диаметре и до 3–4 метров в высоту, а весом несколько сотен килограммов. Возраст гнезда может составлять более 100 лет. В такой огромный «дом» иногда подселяются воробьи, скворцы и другие мелкие птицы.