Белые аисты в Ленобласти раньше обычного сели на яйца — в огромных гнёздах весом более 100 кг
2020 год — необычный для звериного царства. Сначала была аномально тёплая зима, а теперь — заметное снижение человеческой активности. Животные и птицы спешат этим воспользоваться. Уже сейчас в Ленинградской области начали насиживать яйца белые аисты.
В нашем регионе гнездится около 200 пар этих птиц, рассказывает 24 апреля зоолог Павел Глазков, автор канала о животных «Каждой твари по паре». Этой весной белые аисты вернулись к нам очень рано: первого заметили ещё 12 марта.
Аист относится к дальним мигрантам. Некоторые на зимовку из России улетают в Южную Африку, на путь длиной более 10 тысяч километров у них уходит примерно три месяца. Аисты сильно привязаны к своим гнёздам, используют их в течение всей своей жизни, постоянно достраивая. Поэтому гнездо может быть очень большим: до 2,5 метра в диаметре и до 3–4 метров в высоту, а весом несколько сотен килограммов. Возраст гнезда может составлять более 100 лет. В такой огромный «дом» иногда подселяются воробьи, скворцы и другие мелкие птицы.
В кладке белого аиста обычно три-пять яиц, родители насиживают их по очереди. Птенцы рождаются зрячими, но абсолютно беспомощными, а выпрашивая пищу, издают звук, похожий на мяуканье котят. Питаются аисты дождевыми червями, рыбой, лягушками, грызунами, мелкими птицами и даже змеями. В семье царит полное равноправие. Аисты сообща строят гнездо, вместе насиживают яйца и заботливо выращивают потомство. Вот только на зимовку в дальние страны самец и самка улетают порознь. Прожить в дикой природе они могут более 20 лет.
«Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, как активизировались животные в этом году. Так, берега Финского залива заполонили лебеди, у лосей уже начался сезон миграции, а в Ботаническом саду утка в отсутствие посетителей решила обосноваться в пяти метрах от главного здания института.