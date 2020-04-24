Аналитики Deutsche Bank подсчитали, что средств ФНБ хватит на два года при ценах на нефть по 15 долларов

Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель. Об этом говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank, с которым 24 апреля ознакомилось РИА Новости.

Если Urals будет стоить 30 долларов, то средств ФНБ хватит приблизительно на шесть лет, полагают немецкие аналитики.

В настоящий момент в Фонде национального благосостояния имеется около 120 миллиардов долларов, ликвидная часть ФНБ по текущему курсу составляет порядка 9 триллионов рублей.