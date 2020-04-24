Аналитики Deutsche Bank подсчитали, что средств ФНБ хватит на два года при ценах на нефть по 15 долларов
Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель. Об этом говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank, с которым 24 апреля ознакомилось РИА Новости.
Если Urals будет стоить 30 долларов, то средств ФНБ хватит приблизительно на шесть лет, полагают немецкие аналитики.
В настоящий момент в Фонде национального благосостояния имеется около 120 миллиардов долларов, ликвидная часть ФНБ по текущему курсу составляет порядка 9 триллионов рублей.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что объем ФНБ к концу 2020 года составит семь триллионов рублей. По словам главы ведомства, средства ФНБ при ценах на нефть в 20 долларов позволят исполнять все обязательства бюджета в ближайшие пять лет.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.