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23.04.2020 18:40
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Евро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций решил не менять официальное название чемпионата Европы из-за переезда на 2021 год. Как сообщает пресс-служба УЕФА, трунир будет проходить под именем Евро-2020.

Таким образом УЕФА хочет сохранить изначальное восприятие турнира и отпраздновать его 60-летие. Кроме того, название «будет напоминать о том, через какие трудности футбольная семья в Европе прошла в 2020 году».

Напомним, что чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 12 городов 11 государств. От России право принять Евро-2020 получил Санкт-Петербург. Сборная России пробилась в групповой этап напрямую, заняв второе место в отборочной группе и уступив лишь Бельгии. Соперниками команды Станислава Черчесова станут всё та же Бельгия, Дания и Финляндия. В 2021 году чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля.

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