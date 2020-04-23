РЖД обязали пассажиров оставлять контактные данные при покупке билетов

Пассажиры при покупке железнодорожного билета на сайте РЖД с 23 апреля должны указать контактную информацию — номер мобильного телефона или электронную почту. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). Ранее пассажиры могли оставлять данные по желанию, теперь же норму закрепили законодательно.



Изменения в правила перевозок внесены приказом Минтранса, рассказали в пресс-службе. Контактные данные необходимы, чтобы выслать уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

