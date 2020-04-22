Пациенты центра онкологии имени Петрова против его перепрофилирования для больных коронавирусом. Под петицией 50 тысяч подписей

Отметку в 50 тысяч подписей вечером 22 апреля преодолела петиция против перепрофилирования петербургского центра онкологии имени Петрова для больных новой коронавирусной инфекцией. Ранее о таком намерении заявили в городской администрации.



«Нас, пациентов, в мае 2020 года хотят выкинуть на улицу без продолжения лечения. В регионах соответствующее высокотехнологичное лечение получить невозможно. А прерывание лечения по протоколам, утвержденным Минздравом РФ, угрожает жизни и здоровью», — говорится в тексте электронной петиции на сайте change.org.

