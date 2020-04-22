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22.04.2020 21:07
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Иностранцам до 15 июня разрешили работать в России без патента

Иностранные граждане, находящиеся на территории России и не имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта по 15 июня 2020 года могут осуществлять трудовую деятельность без получения соответствующих документов. Об этом 22 апреля сообщает ГУ МВД по Москве.

Как пояснили в ведомстве, работодатели и заказчики работ вправе нанимать иностранных граждан без разрешения на работу при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Тем трудовым мигрантам, у кого срок действия патента истёк, продлевать его не требуется.

Послабления связаны с распространением новой коронавирусной инфекции. Временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России утверждены Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274.

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Комментарии (3)

PROM
местные тоже отдыхать будут до 15 июня?
parsec
грязные плюющиеся гастарбайтеры задолбали.
кому спасибо? этому тут или тому там?
yaprotiv
какая работа? Выходные ж!
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