Иностранцам до 15 июня разрешили работать в России без патента

Иностранные граждане, находящиеся на территории России и не имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта по 15 июня 2020 года могут осуществлять трудовую деятельность без получения соответствующих документов. Об этом 22 апреля сообщает ГУ МВД по Москве.



Как пояснили в ведомстве, работодатели и заказчики работ вправе нанимать иностранных граждан без разрешения на работу при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников.



Тем трудовым мигрантам, у кого срок действия патента истёк, продлевать его не требуется.