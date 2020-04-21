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21.04.2020 19:40
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Депутаты потребовали от Беглова средств защиты медикам и прямых выплат горожанам

Петербургские депутаты 21 апреля потребовали от губернатора принять пакет мер соцподдержки горожан и обеспечить медиков защитой. Под требованиями подписались 35 народных избранников, список продолжает пополняться.

Подписанты выдвинули главе города ряд условий. Главное — обеспечить медицинских работников и врачей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, аптеки должны иметь достаточное количество средств защиты для граждан (маски и перчатки) по доступным ценам.

Всем гражданам народные избранники требуют выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно. Плату за капитальный ремонт предлагается отменить на время ограничительных мер, также освободить от арендной платы за городское имущество.

Введение пропускного режима по примеру Москвы недопустимо, говорится в обращении, подписанты расценивают это не как меру по нераспространению вируса, а способ тотального контроля за гражданами. Кроме того, горожанам должны разрешить посещение парков и скверов при условии соблюдения социальной дистанции. Авторы обращения требуют «прекратить с угрозами штрафов».

От Смольного ждут полной открытости и обеспечение населения информацией, в том числе о процессе принятия городским правительством решений по борьбе с COVID-19.

В настоящее время под требованиями подписались 36 депутатов. Среди них два члена парламента: лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник, а также муниципальные депутаты из МО «Литейный округ», «Смольнинское», «Морские ворота», «Остров декабристов», «Южно-Приморский», «Малая Охта», «Морской», «Семеновский», «Правобережный», «Ульянка», «Васильевский», «Финляндский округ», «Парголово», «Владимирский округ», «Нарвский», №54, Шушары.

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Комментарии (19)

***_555
Правильно делают. Эта власть 20 лет доила население, пора возвращать.
VF812
а депутатам в голову не пришло заполовинить свои ЗП в пользу враче и другой помощи?
Piter4452
Бездельников-болтунов отправить на самоизоляцию без средств связи.
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