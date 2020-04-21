Депутаты потребовали от Беглова средств защиты медикам и прямых выплат горожанам

Петербургские депутаты 21 апреля потребовали от губернатора принять пакет мер соцподдержки горожан и обеспечить медиков защитой. Под требованиями подписались 35 народных избранников, список продолжает пополняться.



Подписанты выдвинули главе города ряд условий. Главное — обеспечить медицинских работников и врачей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, аптеки должны иметь достаточное количество средств защиты для граждан (маски и перчатки) по доступным ценам.

Всем гражданам народные избранники требуют выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно. Плату за капитальный ремонт предлагается отменить на время ограничительных мер, также освободить от арендной платы за городское имущество.